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Kaza göz göre göre geldi! Genç kız dehşeti yaşadı

#Dolmuş#Minibüs#Helin Doğan
Kaza göz göre göre geldi Genç kız dehşeti yaşadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, lise öğrencisi Helin Doğan (15) hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşerek ağır yaralandı. Gözaltına alınan dolmuş şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün, Mamak ilçesinde Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönünde giden Haydar Vural yönetimindeki dolmuş, bir süre kapısı açık halde ilerledi. Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, ağır yaralandı. Helin Doğan, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kaza göz göre göre geldi Genç kız dehşeti yaşadı

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Dolmuş şoförü Haydar V., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Haydar V., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki sorgusunda kapının açık olduğunu fark etmediğini söyleyen Haydar V., 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken, Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın altında kaldığı görüldü.

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#Dolmuş#Minibüs#Helin Doğan

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