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Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, gelen cezayla şoke oldu

#Trafik Kazası#Oğuzhan Şen#Kaza
Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, gelen cezayla şoke oldu

İzmir'de trafik kazasında yaralanıp, hastaneye kaldırılan taksici Oğuzhan Şen'e (29), kaza mahallinden ayrıldığı ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Şen, kesilen 134 lira para cezası ve ehliyetine yazılan 20 ceza puanını mahkeme kararıyla iptal ettirdi. Ancak, kararda 'ehliyetin iadesi' yönünde bir ibarenin bulunmaması nedeniyle ehliyeti geri verilmeyen Şen, tekrar hukuk mücadelesi başlatıp, İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

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İzmir'de, Oğuzhan Şen'in (29) kullandığı 35 T 5827 plakalı taksiye geçen yıl 14 Temmuz'da, Konak ilçesi Gazipaşa Caddesi’nde başka bir otomobil çarptı. Yaralanan Şen, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Şen hakkında kaza mahallinden ayrıldığı ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 314 lira para cezası kesilip, ayrıca ehliyetine 20 ceza puanı yazıldı. Önceden de 80 ceza puanı olan Şen'in ehliyetine el konuldu. Şen, cezanın iptali için avukatı aracılığıyla İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde dava açtı. Mahkeme, geçen aralık ayında kararını verip, para cezası ve ceza puanını iptal etti. Kararda 'sürücünün yaralanması neticesinde hastaneye kaldırıldığının itiraz dilekçesinde belirtildiği, bu hususta hastane ve ambulans raporlarının dilekçe ekinde sunulduğu, bu haliyle sürücünün kabahat kasti bulunmadığı kanaatine varıldı' denildi. Ancak polis, mahkeme kararında ehliyetin iadesi yönünde bir ibarenin bulunmaması nedeniyle Şen'e ehliyetini geri vermedi. Bunun üzerine Şen, ehliyetin iadesi için geçen 17 Ocak'ta 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

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Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, gelen cezayla şoke oldu

'MAĞDURİYET YAŞIYORUM'

Yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu belirten taksi şoförü Oğuzhan Şen, şunları söyledi:

"Kaza günü yolcumla yolda ilerliyordum. Taksimin sürücü kısmına, sol yandan bir otomobil çarptı. Yaralandım, ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Ancak ambulansa binmeden, işlemlerin yapılması için orada bulunanlara ehliyetimi bıraktım. Ben hastanede tedavideyken kaza yerini terk ettiğim ve reflektör koymadığım için ceza kesilmiş. Bacağından yaralanan, şoka giren bir insan nasıl yola reflektör koyabilir. Şaşırdım. Sonrasında hukuki süreç başlattım. Mahkeme ara cezası ve ehliyetime yazılan ceza puanını iptal etti. Mahkeme kararında, ehliyetimin iadesi yönünde bir ifade olmadığı için ehliyetimi geri alamadım. Ehliyetim olmadığı için şoförlük yapamıyorum, mağduriyet yaşıyorum. Ehliyetimin bir an önce geri verilmesini istiyorum. Kaza raporuna göre de yüzde 100 haklıyım. Buna rağmen ehliyetimi alamıyorum"

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'MAHKEME, EK KARAR OLMADAN EHLİYETİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Oğuzhan Şen'in avukatı Salih Alat ise, "İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Bakanlık, bu tür bir durumda mahkemenin kararında 'ehliyetin iadesi' yönünde bir ibare yoksa ehliyetin verilmemesini istiyor. Trafik Şube Müdürlüğü bu nedenle, mahkeme kararında bu ibareyi istiyor. Bunun üzerine İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ek karar talebinde bulunduk. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği, cezanın zaten iptal edildiğini, herhangi bir ek karar olmadan ehliyetin geri verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ehliyeti alabilmek için 6'ncı İdari Mahkemesi'ne dava açtık. Dava sürüyor" diye konuştu.

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#Trafik Kazası#Oğuzhan Şen#Kaza

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