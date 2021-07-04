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DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Kaza değil vahşet! Kaskı kan içinde kaldı, kolu koptu

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Kaza değil vahşet! Kaskı kan içinde kaldı, kolu koptu

Korkunç kaza, Tunceli-Elazığ Karayolu’nun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, Müge S.’nin kolu koptu. 

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu’nun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Y.’nin kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.’nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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