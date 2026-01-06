×
Gündem Haberleri

Kaza değil katliam sürücü değil katil... Yarış yaparken yayaların arasına daldı

Güncelleme Tarihi:

Kaza değil katliam sürücü değil katil... Yarış yaparken yayaların arasına daldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 07:00

Başka bir sürücüyle yarışan Muhammed Demir’in kullandığı otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR’in Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde dün 00.30 sıralarında, başka bir araçla yarış yapan Muhammed Demir’in kullandığı 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 2’si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’nın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza değil katliam sürücü değil katil... Yarış yaparken yayaların arasına daldı

Yayaların ölümüne yol açan ve sürücüsünün yol kenarına terk ettiği otomobil Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarında araştırma başlattı. Yapılan araştırmada kendi aracını bırakıp 3 arkadaşıyla birlikte başka bir araca binerek kaçtığı belirlenen Muhammed Demir’in yanı sıra yanında bulunan arkadaşları Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. 71 Evler Mahallesi’nde bir evde gözaltına alındı. Demir, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

