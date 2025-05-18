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Kaza değil cinayete teşebbüs! İstanbul'daki makas dehşeti kamerada

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#İstanbul#Makas#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 16:29

Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil, hatalı şekilde sol şeride geçtikten sonra önündeki 2 aracın arasından geçmek için hamle yaptı.

Kaza değil cinayete teşebbüs İstanbuldaki makas dehşeti kamerada

Bu sırada araçların arasındaki boşluğun daralması sebebiyle geçemeyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu savrulan araçlar, 2 araca daha çarptı. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Kaza değil cinayete teşebbüs İstanbuldaki makas dehşeti kamerada

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#İstanbul#Makas#Kaza

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