Kaza değil cinayete teşebbüs! İstanbul'daki makas dehşeti kamerada

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Kaza bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil, hatalı şekilde sol şeride geçtikten sonra önündeki 2 aracın arasından geçmek için hamle yaptı.

Bu sırada araçların arasındaki boşluğun daralması sebebiyle geçemeyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu savrulan araçlar, 2 araca daha çarptı. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.