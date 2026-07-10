Kaza değil cinayet

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Adana’nın Seyhan ilçesinde 7 Temmuz’da 11.00 sıralarında, Mehmet Leventerler’in (45) kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun’a (22) çarptı. Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken, şoför Leventerler durmadan yoluna devam etti. İlk müdahalesinin ardından Ümmü Elsun hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elsun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. İncelemede Leventerler’in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Mehmet Leventerler, ifadesinde, “Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp çarptım. Korktuğum için kaçtım” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, gazetecilere “Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım” dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Leventerler’e, ‘alkollü araç kullanma’ ve ‘olay yerini terk etme’ suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.