Kaza değil cinayet

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Bu sırada 35 BOS 208 plakalı otomobil sürücüsüyle yarış halinde olduğu öne sürülen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan O1 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazada kamyonet içinde bulunan anne İnci Özparıltılı (31) ve 8 aylık bebeği Özkan Ahlas Özparıltılı sıkıştı. Yarış halinde olan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan İnci Özparıltılı hayatını kaybederken bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yarıştıkları iddia edilen ve meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. 35 BOS 208 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis, iki otomobilin sürücüsünü de gözaltına aldı. 3 yıllık evli Özparıltılı çiftinin Torbalı’dan alışveriş için Gaziemir’e geldikleri öğrenildi.