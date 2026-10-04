Kaza bölgesine giren otomobil, ikinci kazaya neden oldu: 1’i ağır 12 yaralı

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye giden polis ve jandarma ekiplerinin olaya müdahale ettiği esnada, 09 L 2548 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bölgede ikinci kazaya neden oldu. A.T.'nin kullandığı otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G. ile birlikte toplam 12 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaralılardan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu belirlenen sürücü A.T.’nin, hastanede gerçekleştirilen kan testinde alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.