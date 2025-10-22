Kaza anbean kamerada! makas atan otomobil takla attı

Haberin Devamı

Dün akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Pendik Turgut Özal Bulvarı'nda Tuzla istikametine makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kazada metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

TRAFİK KISA SÜRELİĞİNE KİLİTLENDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza nedeniyle sahil yolunda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol açılarak trafik normale döndü.

KAZA KAMERADA

Sahil yolunda makas atarak ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak takla atması, başka bir otomobilin araç içi kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin makas atarak trafikte ilerlediği, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak metrelerce sürüklendiği görülüyor.