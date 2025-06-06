Kayyumu Kemal Bey de kabul etmez

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1 televizyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davayla ilgili şunları söyledi: “Ağır cezaya yollansın, hiç itirazım olmaz. Kumpas ne? Ne yapacaklar? Duymuştum ‘olacak’ diye. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘İfade vermem’ demişti ya çağrıldığında. Ağır cezada zorla getirme çıkarırlar Sayın Kılıçdaroğlu’na. Kemal Bey’i zorla getirme üzerinden yeni bir mağduriyet, yeni bir tartışma çıkarırlar. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atamak öyle bir kolay bir iş değildir. Kimse seçimsiz gelip oturamaz, önceki genel başkanlar da bunu kabul etmez. Kemal Bey de kabul etmez. Atatürk’ün partisinde Atatürk’ün koltuğuna kimse seçimsiz birini oturtamaz. Bir kayyum atanırsa o binadan içeri giremez. Kayyum dışında, mutlak butlan durumunda önceki yönetici arkadaşlar zaten böyle bir şeye tenezzül etmez. Tenezzül edecek birisi varsa zaten Cumhuriyet Halk Partili değildir.”

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SORUŞTURMA AÇILMASI

Önceki akşam Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirdiği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan soruşturmalarla ilgili de konuşan Özel, “Açılan soruşturma Akın Gürlek’in hırsından, kininden bana açtığı bir soruşturma. Kendi kendine, kendini savunmak için bana soruşturma açmış. Açsın. Yapacak bir şey yok. Bir şey demiyorum” dedi.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Belediye başkanlarının gözaltındaki görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili konuşan Özel, özetle şunları söyledi: “Kimine adli kontrol verdiler, kimini serbest bıraktılar, kimini tutukladılar. Belki de bir gün sonra serbest kalacak kişilerin iki koluna iki polis, dümdüz dizmişler ip gibi, kamera devreye girince ‘yürüyün’ diyorlar. Siz nasıl savcısınız? Nasıl emniyetçisiniz? Bu talimatı kimler veriyor? Bunu söylüyorum. Dedim ki ‘İnsan gibi toplanıyoruz burada, böyle bir görüntüyü bir daha görürsem dağılamamak üzere toplanırız.’ Bunun anlamı da şu: ‘Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.’ Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Buradan mesajı alacak olan alsın. Bıçak kemiğe dayandı.

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‘BANA BAYRAM GELMEDİ’

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşan tek partiyiz. Ama bu bayram da geçen bayram olduğu gibi hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız. Zira bayramımız çalındı. Arkadaşlarımız içerideyken, evlatlarından ayrıyken, bu kadar haksızlık, zulüm varken ben bugünü bir bayram olarak göremem, bayramlaşamam. Bana bayram gelmedi.”

ÖZEL’DEN BAYRAM MESAJI: BURUK GİRİYORUZ

Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, bayramların milletin birliğini pekiştirdiği, ibadetini yerine getirdiği, dayanışmayı büyüttüğü, küslüklerin giderildiği, yoksulların gözetildiği özel günler olduğunu bildirdi. CHP olarak bayramı buruk karşıladıklarını belirten Özel, ağır bir adalet ve demokrasi krizi içinde olunduğunu ileri sürerek hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararlarını sürdürdüklerini aktardı ve “Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi ve bereketi hep beraber getireceğiz. İşte o gün bayramları bayram gibi kutlayacağız” dedi.