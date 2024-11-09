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‘Kayyuma direneceğiz’

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#Ekrem İmamoğlu#Türkiye Belediyeler Birliği#Kayyum
‘Kayyuma direneceğiz’
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderleriyle yaptığı “kayyum” gündemli görüşmeleri kapsamında dün akşam İstanbul’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile buluştu.

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Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Hiçbirimiz için hoş olmayan, Türkiye için, ülke için, hepimize açıkçası moralsizlik veren, ivme kaybettiren, itibar kaybına sebep olan kötü bir konuyu konuşuyoruz” dedi. İmamoğlu, kayyum uygulamalarına karşı direneceklerini ve hukuki zeminde neler yapabilecekleri konusunda TBB çatısı altında hazırlık yapıp Meclis’te gündeme getirilmesi için hazırlık yapacaklarını yineledi.

‘SİYASET YASAĞINI KABUL ETMİYORUZ’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “Türkiye’nin her[1]hangi bir ilinde, ilçesinde, yurttaşların seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınıyorsa, bu hepimiz açı[1]sından büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Yani İBB Başkanı’na yargı yoluyla siyaset yasağı getiriliyor, getirilebilir ihtimalini konuşulabiliyor olmasını bile kabul etmiyoruz” diye konuştu. 

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#Ekrem İmamoğlu#Türkiye Belediyeler Birliği#Kayyum

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