‘Kayyuma direneceğiz’

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Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Hiçbirimiz için hoş olmayan, Türkiye için, ülke için, hepimize açıkçası moralsizlik veren, ivme kaybettiren, itibar kaybına sebep olan kötü bir konuyu konuşuyoruz” dedi. İmamoğlu, kayyum uygulamalarına karşı direneceklerini ve hukuki zeminde neler yapabilecekleri konusunda TBB çatısı altında hazırlık yapıp Meclis’te gündeme getirilmesi için hazırlık yapacaklarını yineledi.

‘SİYASET YASAĞINI KABUL ETMİYORUZ’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “Türkiye’nin her[1]hangi bir ilinde, ilçesinde, yurttaşların seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınıyorsa, bu hepimiz açı[1]sından büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Yani İBB Başkanı’na yargı yoluyla siyaset yasağı getiriliyor, getirilebilir ihtimalini konuşulabiliyor olmasını bile kabul etmiyoruz” diye konuştu.