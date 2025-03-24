Kayyum olarak atanmıştı... Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 09:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.
Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.
Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye personeli içeri alınmazken bina önündeki bekleyiş sürüyor.