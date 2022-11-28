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Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu

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#Ahmet Budak#CHP#Mermi
Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanının aracına mermi konuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 11:37

Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın minibüsünün ön camına, devir teslim töreni öncesi kalaşnikof mermisi bırakıldı.

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CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çidir, 7 ay önce görevden alınıp, yerine Ferhat Karadağ kayyum olarak atandı. 7 aydır görev yapan Karadağ'ın 45 gün içerisinde kongre yapmak yerine 5 ilçe yönetimini görevden alması sonrası, mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı'na bu kez Ahmet Budak kayyum olarak atandı.

Bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Ahmet Budak, evinin önündeki minibüsün sileceğine Kalaşnikof mermisi bırakıldığını gördü. Budak'ın ihbarı sonrası inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanının aracına mermi konuldu

Konuya ilişkin Ahmet Budak da "Devir teslim törenine gitmek için sabah evimin önüne çıktım, arabama bindim. Biner binmez, arabanın ön camındaki Kalaşnikof mermisini gördüm. Hemen emniyet güçlerini aradım. Olayla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Budak#CHP#Mermi

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