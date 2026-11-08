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Kayyum atanmıştı: YÖK'ten Şişli MYO hakkında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#İstanbul Şişli MYO#Kayyum Ataması
Kayyum atanmıştı: YÖKten Şişli MYO hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 13:37

YÖK'ten İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasına ilişkin açıklamada "Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır" denildi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasının ardından öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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#YÖK#İstanbul Şişli MYO#Kayyum Ataması

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