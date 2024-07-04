Kayseri’yi karıştıranlardan biri çocuk tacizcisi çıktı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında “Provokatörler kamyonla adam taşıdılar” paylaşımındaki araçla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, olayın yaşandığı bölgeye gelen kamyonetin kasasından çok sayıda kişinin inerek mahalleye dağıldığı görüldü.

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KONYA’DA 4 TUTUKLAMA

Konya’da da pazartesi gecesi bir Suriyeli’in iş yerine zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise serbest kaldı. Ayrıca sosyal medya üzerinden halkı tahrik edip provokasyon yaratmaya çalışan 3 kişinin de gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.