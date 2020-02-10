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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 17:48,Son Güncelleme:/

Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli

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Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

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