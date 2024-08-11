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Kayseri'nin cani koca dehşeti! Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

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#Kayseri#Kocasinan#Kadına Şiddet
Kayserinin cani koca dehşeti Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 18:56

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının bavulları sokakta kaldı.

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İddiaya göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Fermanlı Sokak'ta evde Y.Ü. ile eşi G.Ü. arasında tartışma çıktı. Bavullarını alarak evden ayrılan Y.Ü.'yü takip eden G.Ü., Saba Sokak'ta eşi ile yeniden tartışmaya başladı. G.Ü., eşi Y.Ü.'yü bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayserinin cani koca dehşeti Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Y.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan G.Ü.'yü Huzur Sokak'ta kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Kocasinan#Kadına Şiddet

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