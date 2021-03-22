MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
GeriGündem Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

KAYSERİ'de, Wilson Sendromu hastası Burak Kozan (26) karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalyaya sevk edildi
Kayseri'de Wilson Sendromu (karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen kalıtsal bir hastalık) ile mücadele eden Burak Kozan, 6 yıldır karaciğer nakli için bekliyordu. Kozan'a sevindirici haber Antalya'dan geldi. Akdeniz Üniversitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer için Burak Kozan'a bilgi verildi. Mutlu haberi alan Kozan'ın hastaneye sevki nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kayseri Erkilet Havalimanına inen ambulans uçak ile Burak Kozan, Antalya'ya sevk edildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi