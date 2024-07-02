Kayseri'den Suriye'ye uzanan provokasyon! Kim, ne planladı? Hüseyin Yayman: Türkiye'nin yeni Suriye politikasını engellemek istiyorlar

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Kayseri'deki taciz iddialarının ardından kentteki Suriye uyruklu kişilerin iş yerleri ve evleri hedef alınarak tehlikeli bir provokasyonun fitili ateşlenmişti. Bu olayların ardından Suriye'nin kuzeyinde de Türk TIR'larına yönelik eylemler gerçekleşmişti. Yaşanan olaylar hakkında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yayman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

KAYSERİ'DEKİ EYLEMİ YAPANLA SURİYE'DEKİ EYLEMİ YAPAN İRADE AYNI

Türkiye'ye geçmiş olsun. Bu olaylar neden oldu, kim düğmeye bastı? Cumhurbaşkanımızın ifadeleri önemliydi. Evet bu vandallıktır kabul edilemez. Huzurumuza karşı eylemleri lanetliyoruz. Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Kayseri'de başlayan olaylar Afrin'de devam derken temel hedef Türkiye'nin Suriye politikasıydı. Başta MİT olmak üzere güçlerimiz çok yoğun şekilde diplomasi yürüttü. Esad ile ilişkiler konusunda yeni bir dönem başlıyor. Burada amaç uzatılan elleri kırmak ve yeni dönemi engellemek istiyorlar. Tecrübeli insanlar görür, Kayseri'deki eylemi yapanlar ile, Suriyeli dükkanı yakanlar ile El Bab'ta Türk bayrağına yönelik eylemi yapan irade aynı. Üst akıl ifadesinin en çok denk düştüğü yer bura. Bunun hedefi Türkiye'nin yeni dönemde başlayacak Suriye politikasını engellemek istiyorlar. Güvenlik sektörü ile görüşmelerimizde, TIR'cı kardeşlerimiz zarar gördü. Burada bu tür olaylarda bir açık kapının olduğunu gördük. Bu önemli bir uyarı veriyor. Bu da sosyal medya denen açık kapı. Bir takım ajanlar, bu tür hesaplarla içeri girip kamuoyunu tahrik ediyor. Hassas semboller seçiliyor. Türk bayrağı bilerek seçildi. Sağ duyu hakim oldu çok şükür. Evet Suriyeliler ülkelerine dönmeli fakat kuru ile yaşı ayırmak lazım. Toplumsal kardeşliğimize yönelik ellere karşı duyarlı olmalıyız.

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BAŞLAYACAK OLAN DİPLOMASİYİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR

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Kayseri'deki ve Suriye'deki üst aklın aynı olduğunu görmek lazım. Bunun üzerinden kardeşliği tehdit eden eylemleri görüyoruz. Neden şimdi, kim fayda sağlayacak ve bu eylemlerin amacı ne? Başlayacak olan diplomasiyi engellemek istiyorlar. Burada büyük emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki Astana'da bir görüşme olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin net tavrı var. ABD'nin de terör devletçiği kurmak istediği açık.

KAYSERİ LABORATUVAR OLARAK SEÇİLDİ

Tampon bölge oluşturulması gerektiği açık şekilde ortada. Dünkü görüntülerde Türk bayrağına saldıranların elindeki silah ve mühimmatlar. Silahları kimin verdiği, yürüyüşleri kimin yaptırdığı devletimizde var. Neden Kayseri? Pınarbaşı'ndaki olayları düşündüğümüzde buranın laboratuvar seçildiği ortaya çıkıyor.

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SOSYAL MEDYADAKİ HER ŞEYE İNANMAMAK LAZIM

Biz bir durum tespiti yapıyoruz. Bütün milletimizi ilgilendiren konulardan biri. Sosyal medyada paylaşılan her şeye inanmamak lazım. Pek çok istihbarat örgütünün manipülasyon yaptığını unutmamak lazım. Toplumsal hafızamızda bu tür olaylar çok yaygın. Geçmişteki Maraş, Sivas olaylarını düşündüğümüzde bu tür provokasyonların yapılmak istendiğini, toplumun sinir uçları ile oynanmak istendiğini görüyoruz. Bu tür olaylara karşı şeffaf şekilde anlık bilgilendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerin hep aynı dili kullandığını, saç tıraşlarından telefonlarına kadar tek tip insan profili ile karşı karşıyayız. Mala zarar vermek, dükkanları yakmak tasvip edilemez. Yürüyüş yapılsa normal karşılanabilirdi.

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OLUMLU İKLİMİ BOMBALAMAK İSTİYORLAR

Gazeteciler cumhurbaşkanımıza soru sordu, Esad ile görüşme için geçmişte ailece görüşüyorduk yeniden görüşebiliriz dedi. Olumlu hava oluşturdu bu. Böyle bir iklim oluşmuşken bu iklimi bombalamaya yönelik provokasyon amaçlı olduğunu düşünüyorum.

HATAY'DA AMACINI AŞAN EYLEM OLMADI

Bayrağımıza yönelik, Türkiye'nin varlığına birliğine yönelik provokatif eylemlere karşı demokratik haklarımızı kullanmamız doğrudur. Dün Kırıkhan'da Suriyeli diye bir konteyner yakıldı ve sahibi Türk'tü. Reyhanlı'da da olaylar oldu. Gayretli çalışmalarla amacını aşan bir eylem olmadı.

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Türkiye ile Suriye arasında yeni bir beyaz sayfa açılmak istendiği noktada, Türkiye Suriye ile anlaşırsa muhalif unsurlar ne olacak diye bir soru olabilir. Bir profesyonel istihbarat örgütü senaryosu ile karşı karşıyayız.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise hadiseler hakkında şu bilgileri verdi

Sınır illerimizde de gerginlik yaşandı. Çatışmanın iki tarafı var. Diğer tarafta hemen başka provokatörler de harekete geçti. Bayraklarımıza saldırı oldu, TIR'larımız hedef alındı. Bir manipülasyon yapıldı. Suriye'de Türk bayrağını yakanların ÖSO mensubu olduğu dile getirildi ama ÖSO Türk bayrağına saygılıyız diyor. Büyük bir kaos akıllı ve vakur yaklaşımla engellendi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristan kurulmasını istemiyor. Buradaki yapı bizim için ciddi bir tehdit oluşturur. PKK ve DEAŞ'a karşı ortak yapılan çalışmalar var. Bu operasyonları sekteye uğratacak yapılanma vardı.

GÖÇ KARŞITI GÖRÜNEN EYLEMLER DÖNÜŞLERE ENGEL OLUYOR

Bir yandan da ciddi göç sorunu oluştu. Bir takım hakim güçler alt bölgemizdeki böl parçala yok et hareketine geçtiler. Buradaki vatandaş göçe zorlandı. Bu göçü almak zorunda kaldık. Vatandaşın beyninde Suriyeli nefreti oluştu. Onların da kızdığı noktalar vardı ama şu anki durum tamamen bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye ile Suriye arasında bir yakınlaşma başladı. Esad bir mesaj gönderdi ve Erdoğan görüşülebilir dedi. Yakınlaşma PKK'ya karşı önemli adım olacak, düzensiz göçmenlerin geri dönüşün yolu açılmış olacak. Aslında bu göç karşıtı gibi görünen eylemlerle dönüşlere de engel olunuyor. Bu kritik dönem rahat şekilde atlatıldı.

Bayrağımızı yakanlarla ilgili önemli operasyonlar var. hepsinin yakalanması an meselesi.