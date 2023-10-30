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Kayseri'den gelip husumetlisine benzettiği kişiyi vurdu

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#Kayseri#Kırşehir#Silahlı Saldırı
Kayseriden gelip husumetlisine benzettiği kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 15:29

Kayseri'den arkadaşı A.K. ile Kırşehir'e gelen E.K., telefonda tartıştığı husumetlisi yerine benzettiği F.M.'yi pompalı tüfekle vurdu. F.M. yaralanırken, yakalanan 2 şüpheliden E.K. tutuklandı.

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Kayseri'de oturan E.K. ile Kırşehir'de yaşayan husumetlisi A.G., cep telefonunda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kırşehir'e gelen E.K. ile arkadaşı A.K., 15 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi'nde A.G.'ye benzettikleri F.M.'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

F.M. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüphelinin Kayseri'ye gittiği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalanıp, Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseriden gelip husumetlisine benzettiği kişiyi vurdu

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'KARANLIKTI, FARK EDEMEDİM'

​E.K., emniyetteki ifadesinde, "A.G. ile bir husumetimiz bulunuyordu. Telefonda tartıştık, tartışma küfürleşmeye döndü. Bana 'Benim mekanım belli, gel' dedi. Ben de arkadaşımla gittim. Adresini verdiği evin önüne gelince kapıyı çaldım. Kapıyı birisi açtı, karanlıktı, fark edemedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım, sonradan öğrendim. Tartıştığım kişiyi vurmak için oraya gittim, arkadaşının kapıyı açabileceğini bilmiyordum. Zaten karanlıktı, fark edemedim" dedi.

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#Kayseri#Kırşehir#Silahlı Saldırı

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