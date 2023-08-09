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Kayseri'den acı haber: Uzman çavuş ve kızı kazada hayatını kaybetti; 3 yaralı

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#Kayseri#Pınarbaşı#Kasım Yasak
Kayseriden acı haber: Uzman çavuş ve kızı kazada hayatını kaybetti; 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 12:13

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kullandığı otomobil, Yasak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kazada Kasım Yasak (31) ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

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Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak (31) ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi.

Kayseriden acı haber: Uzman çavuş ve kızı kazada hayatını kaybetti; 3 yaralı

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU YARALI

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslıile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

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Kayseriden acı haber: Uzman çavuş ve kızı kazada hayatını kaybetti; 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi. Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi. 

Kayseriden acı haber: Uzman çavuş ve kızı kazada hayatını kaybetti; 3 yaralı

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#Kayseri#Pınarbaşı#Kasım Yasak

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