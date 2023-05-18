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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli adliyede

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#Kayseri#Narkotik#Operasyon
Kayserideki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 10:35

Kayseri'de, 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, 16 Mayıs'ta operasyon başlattı. 500 polisin katılımıyla 55 adrese yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kayserideki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli adliyede

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 25 kilo 605 gram metamfetamin, 738,08 gram eroin, 1 kilo 341 gram sentetik kannabinoid, 116 kilo 763 gram kubar esrar, 1 kilo 109 gram toz esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 11 bin 560 adet sentetik hap, 1943 adet captagon, 32 hassas terazi, 249 adet ecstasy hap, 28 tabanca, 48 mermi, 1 tüfek, 14 adet kartuş, 3 telefon, 3 alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 TL ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, sabah saatlerinde, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayserideki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli adliyede

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#Kayseri#Narkotik#Operasyon

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