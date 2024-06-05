Kayseri'deki uçak kazasında 2 pilot şehit olmuştu! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi. Diğer yandan uçağın düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen uçak ile ilgili soruşturma sürerken, şehitler Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görev yaptıkları İzmir'e uğurlandı.

MOTOR SESİ KESİLDİKTEN SONRA DÜŞTÜ

Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in hayatını kaybettiği uçak kazası bölgedeki bir evin güvenlik kamerası tarafından sesli ve görüntülü olarak kaydedildi. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, uçağın bir süre motor sesinin duyulduğu, motor sesinin kesilmesinin ardından uçağın hızla yere dik şekilde düştüğü, ardından da ay çekirdeği tarlasında alev topunun yükseldiği görüldü. Ayrıca, uçak yere düştükten sonra tarım işçilerinin panikle uçağa doğru koştukları kameraya yansıdı. Öte yandan, uçak düştükten sonra bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ile tarım işçilerinin enkaza müdahale ederken, cep telefonu ile çektikleri yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, tarım işçileri ve vatandaşların uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ise ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazı vatandaşların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

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ENKAZ KALDIRILDIKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Albaylar Yıldız ve Özen'in şehit olduğu SF-260D tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılmasının ardından bölgedeki hasar da DHA tarafından görüntülendi. Enkaz alanındaki bazı ay çekirdeklerinin yapraklarının yandığı, tarladaki sulama sistemlerinin zarar gördüğü, tarlada da oluşan çukurun toprakla kapatıldığı görüldü.

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ŞEHİT PİLOT YILDIZ, İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız için öğle vakti İzmir'deki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Valisi Süleyman Elban, şehidin eşi Hande Yıldız, kızı Azra Yıldız, annesi Pakize Yıldız, babası Kemal Yıldız ile şehit yakınları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devlet protokolünden çok sayıda kişi de cenaze törenine çelenk gönderdi.

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Şehidin kızı Azra Yıldız'ın babasına ait künyeyi boynuna taktığı görüldü. Öğle vakti kılınan namazın ardından şehidin yakınları tabuta sarılıp, öperken gözyaşı döktü. Namazın ardından tören kıtası tarafından omuzlara alınan şehit cenazesi top arabasına taşındı. Tören yürüyüşü sonrası cenaze aracına alınan şehidin cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT PİLOT ÖZEN, ESKİŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in naaşı, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na getirildi. Cenazeyi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra askeri erkan ile Özen ailesi karşıladı.

Evli ve 9 yaşında kızı olan Özen'in cenazesi, ikindi vakti Reşadiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.