Kayseri'deki provokasyonun perde arkası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mağdur çocuk ve ailesi koruma altında

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Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı Suriye uyruklu 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından dün gece yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.

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VİDEO İLE ÖRNEK VERDİ

Peki dün akşam yaşanan olayların perde arkasında neler var? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Terör ve Güvelik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN TÜRK'ten Kaan Temeltaş'a açıklamalarda bulundu.

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* Nihat Uludağ: Düzensiz göç sorunu işin açıkçası bütün dünyanın sorunu. Türkiye'nin de ciddi bir sorunu. Tabi bölgesel yaşanan olaylar nedeniyle bir dönem Türkiye ciddi anlamda göç aldı. Gerçekten dünyada en çok barındıran ülkeyiz. Fakat bunun böyle galeyan psikolojisiyle ya da böyle algılarla, manipülatif hareketlerle çözecek bir sorun değil.

Şunun altını çizelim; Bir süredir ciddi anlamda sosyal medyada göçmen karşıtlığıyla ilgili manipülatif paylaşımlar yapılıyor. Mesela bir video var; Esenyurt'ta iddia ediliyor ki 'Türkler Suriyeli yabancıyı bu şekilde darbetti, dövdü, oan vahşice eziyet etti' şeklinde videolar yayıyorlar. Nerede yayıyorlar, Arap ülkelerinde yayıyorlar.

Bu sefer tam tersini yapıyorlar. 'Bir grup Suriyeli genç, Türk genci sokakta vahşice dövdü' diyorlar ve o görüntüleri yayınlıyorlar. Oysa ki biz o görüntüyü incelediğimizde Esenyurt'ta sokakta sıradan bir kavganın görüntülerine herkes istediği dilde ve istediği şekilde empoze ediyor.

Bu yapılan son hareketler, paylaşımlar bir takım manipülatif işlemlerle şu an Türkiye'ye mesela Dubai'den, Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı hızla azalmaya başladı. Bir de olayın turizm boyutu var.

Bütün bunların hepsinin hassas bir çizgi içerisinde aklıselim olarak ve doğru politikalarla yönetilmesi gerekiyor.

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"ENDİŞE DUYDUĞUM KONU..."

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ olay sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Ortada yabancı uyruklular arasında geçen bir hadise var ve bunlar Suriye kökenli. Biz devlet olarak buradaki sorunun farkındayız. Zaten bunu çözmek için de yoğun çaba ve gayret içindeyiz. Ki sayın Esad'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrı bu konuda önümüzdeki süreçte çok olumlu gelişmeler yaşanacağını gösteren net hadiseler.

Suriye ile bizim aramızdaki konu bir terör, ikincisi göç konusu. Bunu zaten terse döndürmek için her şeyi yapıyoruz. Bunda sıkıntı yok. Burada sıkıntı şu; Galeyana gelerek bu tarz eylemlerin, provokatif eylemlerin önünü açmak. Benim endişe duyduğum konu bu.

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Yaşanan hadiseyi böyle yakarak, yıkarak değil kanun, hukuk çerçevesinde çözersiniz. Devlet zaten bunu çözmek için yoğun mesai harcıyor. Sıkıntının bütün ülke herkes farkında.

Ancak bir takım çevreler son günlerde özellikle sosyal medyada bu konuyu körükleyerek o gerilimi tırmandırmanın ve sokakları bu şekilde hareketlendirmenin gayreti içerisinde. Bizim anlatmak istediğimiz mesele bu.

VATANDAŞLARA 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Bu yapılar Türkiye'yi karıştırmak ister mi, ister. Zaten uzun süreden beri hep konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuda bizim ekranlarda bazı tespitlerimiz dillendiriliyor. Nedir onlar; İşte bu provokatif saldırıların çözümü olmayacağı, bir takım çevreler tarafından kullanılacağı ve Allah korusun büyüdüğü takdirde Türkiye'de uzun süreden beri planlanan o sokak hareketlerinin önünü açacağı yönünde tespitlerde bulunmuştuk zamanında. Hala o endişeyi taşıyoruz. Hala o risk var. İşte o riskin önünü açacak bu tür olayların önlemek adına vatandaşlarımıza 'Aman dikkat', 'sükunet' ve 'itidal' diyoruz.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı.

BAKANLIKTAN KAYSERİ'DEKİ TACİZ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.