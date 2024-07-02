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Kayseri'deki provokasyona 474 gözaltı... Bakan Yerlikaya: Millete komplo kuran karşılığını görecek

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#Kayseri#Suriye#Provokasyon
Kayserideki provokasyona 474 gözaltı... Bakan Yerlikaya: Millete komplo kuran karşılığını görecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 13:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde çıkan provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğunu bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

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Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

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#Kayseri#Suriye#Provokasyon

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