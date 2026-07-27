Kayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlik

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Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın insan ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanların yaz aylarını sağlıklı ve konforlu geçirmesi için özel bakım uygulamalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 134 farklı türden hayvan, sıcak hava koşullarına karşı veteriner hekimler ve uzman bakıcıların gözetiminde özenle korunuyor.

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Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarına karşı hayvanların yaşam konforunu artırmak amacıyla barınaklarda havuzlar ve su fıskiyeleri aktif olarak kullanılırken, serinletici uygulamaların en dikkat çekici bölümünü ise buzlu meyve kokteylleri oluşturuyor. Veteriner hekimlerin kontrolünde, hayvanların beslenme programlarına uygun şekilde hazırlanan, kalorisi düşük ve vitamin açısından zengin meyvelerden oluşan buzlu kokteyller, hem serinletici hem de besleyici özelliğiyle hayvanlara sunuluyor. Hayvanların yaz dönemi boyunca bakım ve beslenme programları düzenli olarak güncellenirken, sağlık kontrolleri de veteriner ekipler tarafından sürdürülüyor.

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