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Kayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlik

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#Anadolu Harikalar Diyarı#Kayseri Hayvanat Bahçesi#Yaz Mevsimi
Kayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 14:42

Kayseri'de etkisini artıran sıcak havaya karşı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılar için özel koruma önlemleri uygulanıyor. Havuz ve fıskiyelerin aktif edildiği barınaklarda, veteriner hekimlerin gözetiminde hazırlanan düşük kalorili ve vitamin zengini buzlu meyve kokteylleri hayvanlara hem besleyici hem de serinletici bir öğün sunuyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın insan ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanların yaz aylarını sağlıklı ve konforlu geçirmesi için özel bakım uygulamalarını sürdürüyor.

Kayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlik

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 134 farklı türden hayvan, sıcak hava koşullarına karşı veteriner hekimler ve uzman bakıcıların gözetiminde özenle korunuyor.

Kayseri’deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde yaz mesaisi: Hayvanlara buzlu meyve kokteyliyle serinlik

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Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarına karşı hayvanların yaşam konforunu artırmak amacıyla barınaklarda havuzlar ve su fıskiyeleri aktif olarak kullanılırken, serinletici uygulamaların en dikkat çekici bölümünü ise buzlu meyve kokteylleri oluşturuyor. Veteriner hekimlerin kontrolünde, hayvanların beslenme programlarına uygun şekilde hazırlanan, kalorisi düşük ve vitamin açısından zengin meyvelerden oluşan buzlu kokteyller, hem serinletici hem de besleyici özelliğiyle hayvanlara sunuluyor. Hayvanların yaz dönemi boyunca bakım ve beslenme programları düzenli olarak güncellenirken, sağlık kontrolleri de veteriner ekipler tarafından sürdürülüyor.

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#Anadolu Harikalar Diyarı#Kayseri Hayvanat Bahçesi#Yaz Mevsimi

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