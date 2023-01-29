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Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

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#Malatya#Kayseri#Kaza
Kayseride yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 25 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 04:52

Kayseri- Malatya karayolunun Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. Kazada 3 yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

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​Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan İstanbul'a giden K.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otobüs, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazadan sonra bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri karayolu üzerinde önlem alarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi de otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Malatya#Kayseri#Kaza

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