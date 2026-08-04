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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı! Büyük faciayı "emniyet kemeri" uyarısı önledi

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 09:32

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Öte yandan muavinin kazadan önce "emniyet kemeri" uyarısı büyük bir faicanın önüne geçti

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Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kayseride yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı Büyük faciayı emniyet kemeri uyarısı önledi

İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

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"ŞOFÖR HIZ YAPIYORDU"

Yolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu.

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Kayseride yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı Büyük faciayı emniyet kemeri uyarısı önledi

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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#Kayseri#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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