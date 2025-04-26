Kayseri'de yetkisiz çakar lamba cezası

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Polis siren sesi' ve 'Kocasinan bulvarında tehlikeli yolculuk' paylaşımlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda görüntülerdeki araçlar tespit edildi. 'Polis siren sesi' paylaşımındaki araç sürücüsüne yetkisiz çakar lamba taktığı gerekçesiyle 280 bin 678 TL cezai işlem uygulanarak, ehliyetine 1 ay süre ile el konuldu.

Ayrıca araç trafikten men edildi. 'Kocasinan Bulvarında tehlikeli yolculuk' paylaşımındaki 2 motosiklet sürücüsüne ise toplam 5 bin 958 TL ceza uygulandı.