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Kayseri'de yetkisiz çakar lamba cezası

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#Kayseri#Trafik Cezası#Çakar Lamba Cezası
Kayseride yetkisiz çakar lamba cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 09:42

Kayseri'de yetkisiz çakar lamba kullandığı belirlenen sürücüye 280 bin 678 TL para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Polis siren sesi' ve 'Kocasinan bulvarında tehlikeli yolculuk' paylaşımlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda görüntülerdeki araçlar tespit edildi. 'Polis siren sesi' paylaşımındaki araç sürücüsüne yetkisiz çakar lamba taktığı gerekçesiyle 280 bin 678 TL cezai işlem uygulanarak, ehliyetine 1 ay süre ile el konuldu.

Ayrıca araç trafikten men edildi. 'Kocasinan Bulvarında tehlikeli yolculuk' paylaşımındaki 2 motosiklet sürücüsüne ise toplam 5 bin 958 TL ceza uygulandı.

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#Kayseri#Trafik Cezası#Çakar Lamba Cezası

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