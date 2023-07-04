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Kayseri'de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Cinayet#Bebek
Kayseride yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:30

Kayseri'de, çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

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Olay, sabah 07.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Kayseride yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Olayı anlatan mahalleli Adem Kahveci, "Sabah 07.30 sıralarında ekmek toplayan bir kadın bebeği görmüş, bize bilgi verdi. Biz de yolun karşısındaydık. Gelip çocuğa baktık, havlunun içine sarılmıştı. Yeni doğduğu belliydi. Zannederim yaşamıyordu. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği alıp götürdüler" dedi. 

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#Kayseri#Cinayet#Bebek

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