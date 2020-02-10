Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri'de 11 Şubat'ta okul var mı?
Bir süredir yurt genelinde etkisini hissettiren soğuk ve karlı hava Kayseri'de de vatandaşları etkiliyor. Dün kar yağışının olduğu ilçelerde eğitime ara verilirken, gözler yarın yani 11 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağında. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi?
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.
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