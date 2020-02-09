Haber Giriş: 09.02.2020 - 17:32,
Kayseri'de yarın okullar tatil mi?
Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu, olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesi nedeniyle pek çok öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya başladı. İnternet üzerinden Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, valiliğin yaptığı açıklamalara kilitlendi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil edilecek mi? İşte, o konu hakkında valilikten gelen açıklamalar
Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı, Kayseri Valiliği tarafından yapıldı. İşte, Kayseri'de tatil edilen okullar listesi;
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
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