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Kayseri'de yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu

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#Kayseri#Melikgazi#HABER
Kayseride yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 15:53

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Abdurrahman G. (57), evinde ölü bulundu.

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Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki 12 katlı bir binanın 10'uncu katında oturan Abdurrahman G.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Abdurrahman G.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Abdurrahman G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Abdurrahman G.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#HABER

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