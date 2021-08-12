MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de vahşet! Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu
GeriGündem Kayseri'de vahşet! Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Kayseri'de vahşet! Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de vahşet! Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

Kayseri'de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı’ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.

Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.

Köpeklere eziyet eden akademisyenin sözleri şok etti
Köpeklere eziyet eden akademisyenin sözleri şok etti

Kayseride vahşet Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi