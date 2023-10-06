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Kayseri'de vahşet: İki köpeği av tüfeğiyle vurdu

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#Kayseri#Köpek#Hayvana Eziyet
Kayseride vahşet: İki köpeği av tüfeğiyle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 13:57

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ördek ve tavuklarını yediğini iddia ettiği iki sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan O.R, gözaltına alındı. Yaralı köpekleri bulan Umut Yılmaz, "Eşim ile telefonda konuşurken 2 el ateş edildiğini söyledi. Kendisi korktu, köpekler bağırıyordu. Onun üzerine köpekler kaçarak bahçeye saklanmışlar. 5-10 dakika sonra geldim. Köpekler orada yatıyordu. Kan içindelerdi. Cani, köpeklere doğru ateş etmiş" diye konuştu.

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Olay, İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan O.R., ördek ve tavuklarını yediği iddiasıyla 2 sokak tüfeğini av tüfeğiyle vurdu. Mahalle sakinlerinden Umut Yılmaz, köpekleri yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Vatandaş tarafından çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, O.R.'yi gözaltına alırken, köpekler ise çağrılan hayvan ambulansı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Köpekleri yaralı halde bulan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; O.R.'nin 2 köpeği vurduktan sonra elindeki tüfeğiyle olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"CANİ, KÖPEKLERE DOĞRU ATEŞ ETMİŞ"

Yaralı köpekleri bulan Umut Yılmaz, "Saat 09.30'da çocukları okula bırakıp, eve geliyordum. Eşim ile telefonda konuşurken 2 el ateş edildiğini söyledi. Kendisi korktu, köpekler bağırıyordu. Onun üzerine köpekler kaçarak bahçeye saklanmışlar. 5-10 dakika sonra geldim. Köpekler orada yatıyordu. Kan içindelerdi. Cani, köpeklere doğru ateş etmiş" dedi.

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"ÇOK ŞAŞIRDIK VE ÜZÜLDÜK"

​5 tane sokak köpeği beslediklerini söyleyen Yılmaz, "Kimseye zararları yoktur. Komşumuz ile onlara yemek veririz. Sakin ve sevimli köpeklerdir. Onlara baktıkça mutlu oluyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Bu caninin iddiasına göre; bizim sokak köpeklerimiz onun tavuklarını ve ördeklerini yemiş. Böyle bir durumun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü köpekleri günlük besliyoruz, aç değiller. Durumları da gayet iyiydi. Çok şaşırdık ve üzüldük. Burada köy yerindeyiz. Devletimizden böyle canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Burada elinde tüfekle geziyor. Burada çoluk, çocuk var. Her şey olabilir. Komşumuz dışarıda değilmiş. Hiçbir insana zarar gelmedi. Bir tek köpeklerimize zarar geldi. Onlar da inşallah düzelecekler" diye konuştu.

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#Kayseri#Köpek#Hayvana Eziyet

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