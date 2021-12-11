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Kayseri'de vahşet! Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürdü

#Kayseri#Kadın Cinayeti#Çocuk Cinayeti
Kayseride vahşet Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kaya Doğan, eşi Hörmet Doğan (20) ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazını keserek öldürdü.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Kaya Doğan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Hörmet Kaya ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kaya Doğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçakladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Doğan, evden ayrılıp, Erkilet Bulvarı’na çıkarak, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bunun üzerine Doğan'ın bulunduğu bölgeye ve eve ekipler sevk edildi.

Kayseride vahşet Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürdü

Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Kayseride vahşet Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürdü

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Binaya iki ay önce taşındığı öğrenilen anne ve kızının cenazelerinin çıkarılışı sırasında komşuları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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