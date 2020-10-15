Kayseri’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda K.A., M.A. ve M.C.nin kaldıkları rezidansta ve araçlarında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler, polisin yaptığı baskın sonrası kaldıkları rezidansta yakalandı. Rezidans ve şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda su şişesi içinde 75 gram, poşet içinde iki parça halinde 16,75 gram bonzai, tüfek ve 4,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.