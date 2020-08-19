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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 16:17, Son Güncelleme:

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi adliyede

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi adliyede
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KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nın Gaziantep'ten yüklü miktarda aldığı uyuşturucuyu Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen A.B., Ş.Ş., A.Ç., G.C., H.D., S.T. ve A.D'ye teslim edeceği bilgisini aldı. Narkotik polisi, teslimatın yapıldığı adrese baskın düzenledi. 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 kilo 340 gram metamfetamin, esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 28 bin 295 TL para ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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