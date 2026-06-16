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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Kayseri#Gözaltı
Kayseride uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 08:00

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda adreslerde arama yapılırken ele geçirilen materyallere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kayseride uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Kayseri#Gözaltı

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