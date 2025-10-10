Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

Haberin Devamı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

3 AY TAKİP EDİLDİLER

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 28 ekip ve 196 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-16" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİDEN 9'U YUYUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.