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Gündem
Harun Reşit SEBREST/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde belirlenen 2 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet D., Mehmet S., Muhammet İ., İbrahim B. ve Muhammet A. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada toplam 586 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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