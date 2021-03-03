Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde belirlenen 2 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet D., Mehmet S., Muhammet İ., İbrahim B. ve Muhammet A. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada toplam 586 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.