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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 614 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda toplam 614 gram metamfetamin ele geçirildi. E.A., M.A.K. ve 2 İran uyruklu, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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