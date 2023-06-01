×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu#Uyuşturucu Ticareti Tutuklama
Kayseride uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 21:29

Kayseri'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 ilçede 128 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 29 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök keneviri bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca ve 20 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu#Uyuşturucu Ticareti Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Yaz kış pencere açık uyuyanları serinletecek bir haberimiz var FDA, menopozdaki sıcak basmalarına çare olacak bir ilacı onayladı

Yaz kış pencere açık uyuyanları serinletecek bir haberimiz var! FDA, menopozdaki sıcak basmalarına çare olacak bir ilacı onayladı

#Sağlık
Bakliyat unlarına talep arttı... Peki bu ürünler geleneksel unun yerini alabilir mi Hangisi daha sağlıklı

Bakliyat unlarına talep arttı... Peki bu ürünler geleneksel unun yerini alabilir mi? Hangisi daha sağlıklı?

#Sağlık
Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık