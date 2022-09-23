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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

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#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu #Gözaltı
Kayseride uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 17:01

Kayseri'de, polis ekiplerinin son 3 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 352 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 16,5 gram eroin, 3 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'ine 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 14'üne ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem uygulandı.

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#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu #Gözaltı

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