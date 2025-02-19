×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
Kayseride uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 22:34

Kayseri'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!