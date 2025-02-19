Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Güncelleme Tarihi:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.