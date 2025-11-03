×
Gündem Haberleri

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 1 haftada 40 gözaltı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Kayseri'de son 1 haftada polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı, 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 27 operasyonda 40 kişi yakalandı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda 349,51 gram uyuşturucu, bin adet hap, 3 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 19’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

