Kayseri'de üvey oğul cinneti! Baba ağır yaralandı

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Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine V.U. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.