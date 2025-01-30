×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de üvey kardeşine istismar sanığına 10 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Cinsel İstismar#Üvey Kardeş
Kayseride üvey kardeşine istismar sanığına 10 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 21:22

Kayseri'de, üvey kız kardeşi R.A.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.A. (23), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Kayseri'de 11 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, A.A., üvey kız kardeşi R.A'ya cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın olayı kendi yaşındaki yeğenine anlatmasının ardından şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.A., "Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Cinsel İstismar#Üvey Kardeş

BAKMADAN GEÇME!