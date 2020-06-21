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Haber Giriş: 21.06.2020 - 20:50,Son Güncelleme:

Kayseri'de üvey baba dehşeti! Öldürüp gömmüş

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Kayseri'de üvey baba dehşeti! Öldürüp gömmüş
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Kayseri’de üvey baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü. Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra bulunurken kaçan baba aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda üvey baba Harun S., yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi boğarak öldürdü. Cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü.

Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, nikahsız yaşadığı Harun S, tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü. Dün gece polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen’in cesedini aradı ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken, anne Emel Öner emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun S.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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