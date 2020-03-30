MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de umreden dönenlerin tahliyesi 1 hafta ertelendi
GeriGündem Kayseri'de umreden dönenlerin tahliyesi 1 hafta ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Kayseri'de umreden dönenlerin tahliyesi 1 hafta ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de umreden dönenlerin tahliyesi 1 hafta ertelendi
Abone Olgoogle-news

Umre dönüşü Corona Virüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının Corona Virüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine tahliyeler 1 hafta ertelendi.

Corona Virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 16 Mart'ta umreden Kayseri'ye gelen 252 kişi Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle umrecilerin tahliyesi durduruldu. Umrecilerin 1 hafta daha yurtta kalacağı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle